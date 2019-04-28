محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قدّم وفدًا من حزب الحرية المصري، اليوم الأحد، التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وتكوّن الوفد من: النائب إسماعيل نصر الدين، نائب رئيس الحزب، الدكتور محمد صالح هاشم عميد أكاديمية السادات وعضو مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للشباب، الدكتورة جيهان بيومي أمينة المرأة بالحزب، مؤمن سيد أمين الاتصال السياسي، أحمد بيومي عضو مجلس النواب السابق، وماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف.
ويستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بعيد القيامة المجيد، منذ صباح اليوم الأحد.
وحضر إلى المقر الباباوي بالكاتدرائية عددًا من المسؤولين، أبرزهم: اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، سامح عاشور نقيب المحامين، الشيخ عماد طه خير الله ممثل مجمع البحوث الإسلامية، اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من حزب الحرية يهنيء البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.