وفد من حزب الحرية يهنيء البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قدّم وفدًا من حزب الحرية المصري، اليوم الأحد، التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتكوّن الوفد من: النائب إسماعيل نصر الدين، نائب رئيس الحزب، الدكتور محمد صالح هاشم عميد أكاديمية السادات وعضو مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للشباب، الدكتورة جيهان بيومي أمينة المرأة بالحزب، مؤمن سيد أمين الاتصال السياسي، أحمد بيومي عضو مجلس النواب السابق، وماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف.

ويستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بعيد القيامة المجيد، منذ صباح اليوم الأحد.

وحضر إلى المقر الباباوي بالكاتدرائية عددًا من المسؤولين، أبرزهم: اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، سامح عاشور نقيب المحامين، الشيخ عماد طه خير الله ممثل مجمع البحوث الإسلامية، اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.