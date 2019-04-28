مجلة أمريكية: ازدهار وأمن أمريكا يعتمدون على استقرار الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى الشيمي:

قالت مجلة ناشيونال إنترست أن الولايات المتحدة قوة عالمية ولها مصالح ومسؤوليات كثيرة، والتي تتوقف حمايتها على انتشار الاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط، ومنطقة المحيط الهادئ.

أوضحت المجلة الأمريكية، في تقرير مطوّل على موقعها الإلكتروني، أن منطقة الشرق الأوسط أهم المناطق الثلاث، خاصة وأنها مركز عالمي للطاقة، ومحور رئيسي للشبكات المالية الدولية، ومنبع المهاجرين، لذا أي حدث يقع في المنطقة سواء كان خيراً أو شر، سيلقي بظلاله على العالم بأكمله.

ذكرت ناشيونال إنترست أن رخاء وأمن الولايات المتحدة يزدهران عندما يسود الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. وشددت المجلة الأمريكية على ضرورة أن استراتيجية أمريكية جادة تطلع إلى ما يأتي عقب عام 2020 على عناصر رئيسية للتعامل مع الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، والتي استعرضتها فيما يلي:

استقرار دول شمال أفريقيا

سوف تزداد احتمالات تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط مع استقرار دول شمال أفريقيا، لاسيما مصر وليبيا والمغرب وتونس. دعت ناشيونال إنترست الإدارة الأمريكية إلى ضرورة التنسيق مع هذه الدول لتعزيز العلاقات التجارية والتنمية الإقليمية واستخدم الطاقة.

كبح جماح إيران

لا تزال إيران تُشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها الأساسيين في الشرق الأوسط. أشارت ناشيونال إنترست إلى حكم الأضرار التي أصابت الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأمريكية، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإنهاء إعفاءات النفط الإيراني.

ترى المجلة الأمريكية أن واشنطن في حاجة مُلحة إلى قوات عسكرية لردع العدوان الإيراني في الشرق الأوسط، مُشددة على ضرورة العمل مع حلفائها لتعزيز دفاعات الصواريخ، ومواجهة إمكانية لجوء إيران إلى ترسانة أسلحتها النووية.

تأسيس بنية أمنية قوية

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في بداية فترة رئاسته اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قادة الشرق الأوسط تأسيس تحالفات متعددة أطراف. تقوم على المفهوم الأمريكي الخاص بالأمن والتعاون الاقتصادي وحل النزاعات وإنهائها.

قالت ناشيونال إنترست إنه بالرغم من الحماس المبدئي للمشروع إلا أنه الدول العربية والشرق الأوسطية لم تتحمس كثيرًا، وتم تهميش الفكرة في الفعاليات والأحداث الدبلوماسية. مع ذلك لم تستسلم الإدارة الأمريكية ولا تزال تُشدد على أهمية تأسيس بنية أمنية قومية إقليمية ليست رسمية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

الحفاظ على النصر على داعش

حثت ناشيونال إنترست المسؤولين الأمريكيين على ضرورة القيام بكل ما في وسعهم من أجل منع ظهور الجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى. قالت المجلة إنه لا يزال هناك هناك حاجة إلى أجهزة المخابرات الأمريكية ومواصلة شنّ الغارات الجوية لمساعدة القوات العربية السنية التي تحارب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

كذلك دعت المجلة واشنطن إلى الضغط على الحكومة العراقية لمحاربة الفساد، واحترام احتياجات الأقلية العربية السنية في العراق.

ترى ناشيونال إنترست أنه لا غنى عن التوصل إلى اتفاقية تقاسم سلطة في العراق. وأشارت إلى ضرورة عمل الولايات المتحدة إلى تسوية النزاع في سوريا، ما يسمح بعودة ملايين اللاجئين إلى أوطانهم.

الالتزام بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

من المُقرر أن تكشف إدارة ترامب عن خطة السلام، معروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، في شهر يونيو المُقبل. مع ذلك ترى المجلة الأمريكية أنه لم يحن الوقت بعد للتوصل إلى تسوية شاملة، لاسيما مع الرفض الفلسطيني لمبادرة "ترامب/ كوشنر" للسلام.

ترى المجلة أنه من المفترض أن تعود الولايات المتحدة إلى نهجها القديم في التعامل مع الأزمة، والمتمثل في إجراء مفاوضات سلام تعتمد على تقييم واقعي مفاده أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه دون إنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

ختمت المجلة تقريرها بتأكيد أن لا منطقة تحتاج إلى سياسات أمريكية واقعية وثابتة ومستدامة أكثر من الشرق الأوسط، مُشيرة إلى أن إدارة ترامب حققت انجازًا كبيرًا في هذا الشأن، ما يجعل دور الإدارة المُقبلة يتمثل في مواصلة العمل.