متى يعيد طالب الصفين الثاني والثالث الابتدائي السنة الدراسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

كشفت نشرة عممتها مديرية التربية والتعليم بالغربية، على إداراتها التعليمية، عن الحالة التي يعيد فيها طلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام الدراسي، في ضوء القرار الوزاري رقم 360 لسنة 2018، الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على الحلقة الابتدائي.

ويتضمن القرار أن الطلاب الراسبون والذين لم يحققوا المستوى المطلوب بالصفين الثاني والثالث الابتدائي، ينقلون إلى الصف الأعلى، حيث إنه لا يوجد دور ثاني لهذين الصفين.

إلا أن النشرة حددت حالة يكون فيها الطالب راسب وباقي للإعادة، وهي الانقطاع عن الحضور.

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وجاء بالنشرة: يعتبر التلميذ معيدًا بالصفين الثاني والثالث الابتدائي، لانقطاعه وليس لرسوبه "الانقطاع يقصد به غياب التلميذ بداية من العام الدراسي وحتى انتهاء الخريطة الزمنية".

وأوضحت أنه يلزم لانتقال التلميذ من الصفين الثاني والثالث الابتدائي، حضوره المدرسة وحصوله على درجات حتى ولو كانت دون المستوى.

يذكر أن هذا القرار يتعلق بطلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي، بنظام التعليم القديم "تعليم 1"، أما الطلاب الملتحقين بالصفين الثاني والثالث الابتدائي، بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0"، فإنهم ينتقلون للصف الأعلى دون اختبارات، وتنظم وزارة التربية والتعليم أحوال التغيب أو الانقطاع عن الدراسة لطلاب تلك الصفوف عند وصول نظام التعليم الجديد إليها.