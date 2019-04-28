5 بنوك توفر بطاقات دفع المستحقات الحكومية مجانا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت وزارة المالية، عن توافر بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ولمدة 6 شهور، تبدأ من أول مايو المقبل، والتي يمكن استخدامها في سداد المستحقات المالية الحكومية.

وبداية من أول مايو المقبل، تبدأ الحكومة تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني لجميع مستحقاتها التي تزيد على 500 جنيه، ضمن خطة التحول الرقمي والشمول المالي، والحد من استخدام "الكاش".

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن هذه البطاقات المجانية ستتوافر من خلال بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

والبطاقات مسبقة الدفع، لا تشترط أن يكون لدى العميل حسابا بنكيا، ويمكن الحصول عليها من خلال تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، ويمكن للعميل شحنها بأي مبلغ من الأموال، لسداد مشترياته أو مدفوعاته المختلفة.

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كما يمكن دفع مستحقات الحكومة من خلال مختلف وسائل الدفع الإلكتروني مثل كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت "أونلاين".

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