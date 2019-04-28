"الأعلى للإعلام": عقوبات صارمة ضد غير الملتزمين بالقيم المهنية في الأعمال الرمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

هدد المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بعقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي في كافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سوف يتم تناولها وبالأخص خلال شهر رمضان القادم.

وبحسب بيان، طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شركات الانتاج والقنوات التليفزيونية بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق في الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

وشدد المجلس على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم بالاضافة الي التاكيد على منع الاعلانات التي تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الفضيل والتي تتضمن مشاهد خادشة للحياة.

وأهاب المجلس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامي. ​