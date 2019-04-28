بعد إعدام 37 مدانًا بالإرهاب، تنظيم القاعدة الإرهابي يهدّد السعوديّة

وجّه تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" تهديدا صريحا إلى المملكة العربية السعودية، بعد إعدام المملكة مؤخرا 37 شخصا مدانا بالإرهاب.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن التنظيم المتطرف الذي ينشط في جنوب اليمن ويعد فرعا محليا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي نشر مساء أمس الجمعة، عبر وسائل إعلامه، بيانا اتهم فيه السعودية بإراقة دماء "أبنائها النبلاء لإرضاء الولايات المتحدة".

وزعم التنظيم الإرهابي، في بيانه، "أنه لن ينسى ذلك وسينتقم منهم".

Advertisements

وكانت وزارة الداخلية السعودية، نفذت الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام على 37 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب في عدد من المدن السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن وزارة الداخلية، "أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".