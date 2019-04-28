مسئول فلسطيني: مؤتمر بروكسل وما سيعقبه من مؤتمرات لمساندة الأسرى

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث أن المؤتمر الأوروبي الخامس لنصرة الأسرى الفلسطينيين، والذي عقد أمس في بروكسل، يهدف إلى دعم قضية الأسرى وخلق ضغط دولي حقيقي على إسرائيل للإفراج عنهم ووقف المعاملة الإجرامية بحقهم وتطبيق

القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتهم.وقال شعث - في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد"إن مؤتمر بروكسل وما سيأتي بعده من مؤتمرات، هي موجهة للأسرى ودعم قضيتهم، مشيرا إلى أنه تماستخدام مسألة احتجاز إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني لأنها تدفع للأسرى والشهداء".وبشأن الموقف الأوروبي الداعم للشعب الفلسطيني والرافض لإجراءات الاحتلال، أوضح أن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة سيصبح له وزن معادل للولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن فلسطين تتحرك باتجاه عالم متعدد الأقطاب وتربطها مواقف عديدة داعمة من أوروبا في مواجهة إجراءات الاحتلال.