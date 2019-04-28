مقتل 50 مسلحًا في غارات جوية وعمليات نفذتها القوات الأفغانية

قُتل ما لايقل عن 50 مسلحًا تابعين لحركة طالبان خلال غارات جوية وعمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية.
وقالت مصادر عسكرية أفغانية (لم تكشف عن هويتها) - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن 11مسلحًا من طالبان قتلوا في الغارات الجوية التي شنت في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان ، كما قُتل ما لا يقل عن 17 مسلحًا من طالبان واحتُجز
وأضافت المصادر أن غارة جوية شنت في إقليم ننجارهار أسفرت عن مقتل 3 مسلحين تابعين لطالبان، مضيفة أن القوات الخاصة الأفغانية أجرت عملية في منطقة ميمانه بإقليم فارياب أسفرت عن مقتل 19 .
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