قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، إنه من الضروري الامتثال للاتفاقات الحالية في المجال النووي، حيث إن بلاده مستعدةأيضًا لإبرام اتفاقات جديدة، ولكن هناك حاجة إلى مفاوضات جادة.
وأضاف مساعد الرئيس الروسي- وفقا لما
ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "أولا، لابد من الامتثال لما تبقى من معاهدات، وإننا مستعدون لمباحثات جديدة، لكن لهذا نحتاج إلى مفاوضات جادة، لم يبادر بها أحد لسوء الحظ".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس الروسي: مستعدون لإبرام اتفاقيات نووية جديدة بشرط المفاوضات الجادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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