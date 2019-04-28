مساعد الرئيس الروسي: مستعدون لإبرام اتفاقيات نووية جديدة بشرط المفاوضات الجادة

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، إنه من الضروري الامتثال للاتفاقات الحالية في المجال النووي، حيث إن بلاده مستعدة

أيضًا لإبرام اتفاقات جديدة، ولكن هناك حاجة إلى مفاوضات جادة.وأضاف مساعد الرئيس الروسي- وفقا لماذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "أولا، لابد من الامتثال لما تبقى من معاهدات، وإننا مستعدون لمباحثات جديدة، لكن لهذا نحتاج إلى مفاوضات جادة، لم يبادر بها أحد لسوء الحظ".