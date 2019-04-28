إيران .. طهران ليست بصدد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، اليوم الأحد أن إيران ليست مصممة على إغلاق مضيق "هرمز " الاستراتيجي في الخليج ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف باقري - في تصريحات أن المسؤولين الإيرانيين أوضحوا أن إيران لا تريد إغلاق مضيق "هرمز" ، فيما

توفر حرية الأمن للملاحة في المضيق ، لافتا إلى أنه في حالة وجود ما أسماه ب" المزيد من العداء " فإن (طهران ) ستكون قادرة على إغلاقه.وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، قد صرحفي وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستنشر الأدوات اللازمة لمواجهة أي أعمال خطيرة تقوم بها إيران.يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان هدد الأسبوع الماضي " مجددا " بإغلاق مضيق "هرمز " الاستراتيجي في الخليج العربي - وذلك بعد ساعات من ورود أنباء عن نية (واشنطن ) الإعلان عن إلغاء الإعفاءات الاستثنائية عن الدول الثماني التي لا تزال تستورد النفط الإيراني.