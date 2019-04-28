إيران .. طهران ليست بصدد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، اليوم الأحد أن إيران ليست مصممة على إغلاق مضيق "هرمز " الاستراتيجي في الخليج ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف باقري - في تصريحات أن المسؤولين الإيرانيين أوضحوا أن إيران لا تريد إغلاق مضيق "هرمز" ، فيما
وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، قد صرح
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان هدد الأسبوع الماضي " مجددا " بإغلاق مضيق "هرمز " الاستراتيجي في الخليج العربي - وذلك بعد ساعات من ورود أنباء عن نية (واشنطن ) الإعلان عن إلغاء الإعفاءات الاستثنائية عن الدول الثماني التي لا تزال تستورد النفط الإيراني.
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