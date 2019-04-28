كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاب أمريكى متورط فى هجومين على مسجد ودير يهودى بكاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الأحد، أن الشاب الذى استسلم للشرطة بعد هجوم نارى ضد دير يهودى جنوبى كاليفورنيا،، يخضع للتحقيق فى جريمة محاولة إحراق مسجد.

وقالت السلطات، إنه فى صباح السبت، فتح الشاب-19 عاماً- النيران على دير سان دييجو، الممتليء بمصلين يهود فى عيد الفصح، وقتل امرأة وأصاب 3 أخرين، بينهم حاخام.

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وتم تحديد هوية المتهم بـ"جون ارنست" ، الذى ينسب إليه إضرام النيران فى مسجد مجاور بالمدينة،، الشهر الماضى، بإلهام من سفاح نيوزيلندا، الذى قتل 50 مصلياً فى هجوم نارى على مسجدى كرايستشيرش الشهر الماضى.

وقال"بيل جور"، شريف مقاطعة "سان دييجو" إنّ الشرطة وجهاز مكتب التحيقيات الفيدرالى "اف بى اى" يحققان غى تورط ارنستو المحتمل فى هجوم فجر يوم 24 مارس بإضرام النيران فى مركز "اسكونديدو" الإسلامى، دون أن يُصاب أحد بالحادث.

وأضاف جور، أنّ الشاب ارنستون لا يمتلك سجلات سابقة من الجرائم