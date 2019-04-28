كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخرجون بريطانيون يدعون دور السينما البريطانية لمقاطعة مهرجان الفيلم الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خطاب مفتوح نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية مؤخرًا، انتقد 20 مخرجًا وكاتبًا بريطانيًا استضافة مهرجان سينمائي برعاية الحكومة الإسرائيلية في المملكة المتحدة.

وتستشهد الرسالة بنتائج تقرير الأمم المتحدة الأخير حول عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال الخطاب: "يمكننا أن نفهم لماذا تستمر المؤسسات الثقافية في التصرف كما لو كانت إسرائيل ديمقراطية عادية، الفلسطينيون يستحقون أفضل من هذا. لا ينبغي أن تستضيف دور السينما في المملكة المتحدة اسرائيل"".

وأضاف الخطاب أن "تقرير الأمم المتحدة هذا هو الأحدث منذ 70 عامًا عن التقارير المتعلقة بالطرد الجماعي والقتل وهدم المنازل والاحتجاز دون محاكمة والتعذيب والاحتلال العسكري والهجمات العسكرية ضد السكان الأصليين، الفلسطينيين. لكن لا يبدو أن هذا الأمر يزعج دور السينما المشاركة في المهرجان ".

