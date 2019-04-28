كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعدة رئيس وزراء باكستان للإعلام: قريبًا سنصبح مركزا صناعيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الدكتورة، فردوس عشاق أعوان، مساعدة رئيس الوزراء لشؤون الإعلام والإذاعة، اليوم الأحد، بأن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين ستعمل على تعزيز الصناعة المحلية.

أثناء توقف في جوجرات، كشفت زعيمة "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي يتحدث إلى وسائل الإعلام، أن "البلاد في طريقها لتصبح مركزًا صناعيًا، ولأول مرة يناقش رئيس وزراء باكستان مصلحة الجمهور في برنامج دولي على عكس الحكام السابقين".

Advertisements

وحسبما أوردت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، ذكرت، أن هناك استراتيجية يتم وضعها أيضًا لوضع حد للفقر حيث تتخذ الحكومة خطوات لتحسين الاقتصاد.

وقبل مغادرة إسلام أباد، قالت "أعوان"، إن شعب البلاد يقف مع زعيمهم.

ودافعت "أعوان"، أثناء حديثها في تجمع حاشد في سامبريال بالقرب من سيالكوت، عن الحزب قائلة؛ إن سياساتهم تستند إلى توفير الإغاثة للجماهير.