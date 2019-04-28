كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: كيم قائد متمرس مثقف متزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الرئاسية الروسية دميتري بيسكوف، إن الجزء الأكبر من المباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فلاديفستوك، جرت على انفراد.

وفي حديث تلفزيوني، امتدح بيسكوف، الزعيم الكوري الشمالي، وذكر أنه يترك انطباعا بأنه قائد متمرس ومثقف ومتزن. وأشار إلى أن كيم، بدا خلال المباحثات مع الرئيس الروسي، كزعيم دولة يملك الاطلاع الواسع بمختلف الأمور في دولته، ويفكر في مستقبل العلاقات مع روسيا بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود المفروضة على بلاده.

ونوه ممثل الكرملين، بأن زعيم كوريا الشمالية، يعلم بتفاصيل العلاقات الثنائية مع روسيا بشكل دقيق، بما في ذلك المشاريع القائمة، أو المحتملة بين الدولتين بعد رفع العقوبات عن بيونغ يانغ.

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وأضاف بيسكوف، أن الولايات المتحدة، خلال محاولاتها المشاركة في قضايا كوريا الشمالية، تتدخل في شؤون منطقة لا تنتمي لها، وذلك على عكس روسيا المحاذية لكوريا الشمالية.

وقال: "لنا حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، ولذلك عندما نتعامل معها، نكون قد تعاملنا في أمر يخص منطقتنا".