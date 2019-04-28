كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يدعو لإجلاء المهاجرين المرضى من المراكز الاحتجاز الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد البابا فرانسيس، إجلاء النساء والأطفال والمهاجرين المرضى المحاصرين في مراكز الاحتجاز الليبية في أقرب وقت ممكن، عبر الممرات الإنسانية.

وقال بابا الفاتيكان، خلال صلاة ريجينا كويلي اليوم الأحد، إن "وضع اللاجئين وهو خطير للغاية بالفعل، أصبح أكثر خطورة بسبب النزاع المستمر".

وشنت القوات الموالية لخليفة حفتر غارات جوية على العاصمة الليبية، يوم السبت، للسيطرة عليها.

وقد أشار البابا، في السابق إلى الظروف البائسة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية، وخاصة أولئك الذين أُعيدوا بعد محاولة الوصول إلى أوروبا بالقوارب.