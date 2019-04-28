كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تخطط لبناء قاعدة بالقرب من القطب الجنوبي تفوق بعثات أبولو الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الصين هدفًا طموحًا يتمثل في بناء مركز للأبحاث العلمية على سطح القمر خلال "حوالي 10 سنوات" في منطقة القطب الجنوبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا"، نقلاً عن رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية تشانج كيجيان.

الهدف هو الخروج تمامًا عما حققته ناسا كنتيجة لبعثات أبولو الستة الناجحة التي هبطت بالقرب من خط استواء القمر، ولكن ليس المناطق القطبية، بين عامي 1969 و 1972.

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من المقرر أن تصل الأجزاء الأولى من المحطة المسقطة إلى مدار على متن صاروخ لونج مارش 5 بي الجديد في النصف الأول من العام 2020، بينما تصل محطة الفضاء الدولية إلى نهاية حياتها العلمية الوظيفية وليس هناك دليل على أن الولايات المتحدة ستبدأ في التعاون مع الصين من حيث المساعي الفضائية المشتركة.

لم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل الأهداف القمرية الطويلة الأجل للصين ، لكن إدارة الفضاء الوطنية الصينية قد اتخذت بالفعل بعض الخطوات الحاسمة فيما يتعلق باستكشاف الفضاء: أي الإطلاق الناجح لتشانجي-4 غير المأهولة على الجانب البعيد من القمر. كما أعلنت كيجيان أن تشانجي-5، وهو مركبة هبوط غير مأهولة على سطح القمر كان من المقرر أصلًا أن تصل إلى سطح القمر في العام 2017، سيحاول الهبوط على سطح القمر وحصاد العينات لإجراء مزيد من البحوث في عام 2019، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا".