كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية": شرطيو السودان في إضراب.. ولائحة مطالب للمجلس العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ ضباط شرطة في السودان، الأحد، إضرابا عن العمل، لمدة يوم واحد، شمل المجمعات الخدمية بالعاصمة الخرطوم، وولايات أخرى في البلاد.

ووفق شهود عيان، فإن المواطنين ومراجعي المجمعات الخدمية وقفوا أمام أبوابها المغلقة، ورددوا هتافات ضد السلطات، وهددوا باقتحام تلك المجمعات.

وأعلن ضباط الشرطة من رتبة نقيب فما دون، السبت، في بيان الدخول في إضراب عن العمل الأحد إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الترقيات والمرتبات.

وطبقاً للبيان الذي اطلعت عليه العربية، فإن الإضراب يهدف إلى "إيصال رسائل إلى القيادات في المستوى الأعلى، لتصحيح مسار الشرطة، ومسح الصورة الباهتة التي تسبب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم في المؤسسة الشرطية، وغياب تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة والتدهور والإهمال الذي طال المؤسسات الخدمية للمواطن وتمرير الأجندة الحزبية والمحاباة على أساس الولاء وليس المهنية الذي طال هذه المؤسسة العريقة طوال فترة حكم النظام".

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لائحة مطالب للمجلس العسكري

وأضاف البيان "سلمنا مذكرة بمطالبنا إلى المجلس العسكري، ومدير عام قوات الشرطة، ولم نجد ردا بقرارات قوية وملموسة"، دون أن يشير إلى تفاصيل حول تاريخ تسليم تلك المذكرة.

يذكر أنه في 11 أبريل الجاري، عزل الجيش "الرئيس السوداني عمر البشير" من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.