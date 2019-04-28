كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أوكرانيا الجديد يرد على بوتين بعرض الجنسية على الروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي، إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يتوقع أن يستجيب الكثير من الأوكرانيين لعرضه بمنحهم جوازات سفر روسية، عارضاً في ذات الوقت الجنسية الأوكرانية على الروس.

وقال بوتين أمس السبت إن موسكو تبحث تسهيل إجراءات منح جوازات سفر روسية لأي أوكراني في خطوة يرجح أن تغضب سياسيين في البلاد التي تخوض حرباً مع انفصاليين مواليين لموسكو منذ 2014.

وقال زيلينسكي على فيسبوك: "الفرق في أوكرانيا تحديداً، أن لدينا في الحقيقة حرية تعبير في بلادنا ووسائل إعلام حرة وإنترنت".

وأضاف "سنمنح الجنسية الأوكرانية للذين يمثلون كل الشعوب التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة. وبالدرجة الأولى الروس الذين يعانون اليوم على الأرجح أكثر من غيرهم".

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وأدلى بوتين بالتصريحات بعد أيام من توقيع مرسوم لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي للمقيمين في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين، ما دفع كييف للدعوة إلى مزيد من العقوبات الدولية على موسكو.

وأسفرت حرب مستمرة منذ 5 أعوام بين القوات الأوكرانية وتلك التي تدعمها روسيا عن مقتل 13 ألف شخص رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 2015.

وقال بوتين أيضاً إنه يريد أن يعلم موقف زيلينسكي من الصراع في شرق أوكرانيا مشيراً إلى أن لديه انطباعا بأنه لن يطبق بنود اتفاق سلام مبرم في مينسك في 2015، رغم أن الأوكرانيين أرهقتهم الحرب.

وأكد زيلينسكي أنه مستعد لمحادثات لكنه حذر روسيا من التحدث مع بلاده ومواطنيها "بلغة التهديدات والضغوط العسكرية والاقتصادية".

وقال: "من جانبنا نحن مستعدون لمناقشة شروط جديدة للتعايش السلمي بين أوكرانيا وروسيا مع إدراك أن التطبيع الحقيقي لن يحدث إلا بعد الإنهاء التام للاحتلال لكل من دونباس والقرم".