كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تدعو واشنطن لتنفيذ الاتفاقات السابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت موسكو واشنطن لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في المجال النووي، مؤكدة استعدادها لإبرام اتفاقات جديدة لكن بعد مفاوضات جدية.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي في تصريح صحفي، إن موسكو اطلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، حول إمكانية تخلي روسيا والصين والولايات المتحدة عن السلاح النووي، مشيرا إلى أنه ليس لدى موسكو أي تفاصيل بهذا الخصوص.

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وتأتي هذه التصريحات ردا على دعوة الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة وروسيا والصين للتخلي عن الأسلحة النووية، فيما لم يذكر ترامب أي تفاصيل أو ما إذا كان لدى واشنطن خطة في هذا الاتجاه.