كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تطلق سراح سوريين بعد الحصول على رفات جندي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إسرائيل سراح سجينين، اليوم الأحد، وأعادتهما إلى سوريا وذلك بعد إعادة جثة جندي إسرائيلي مفقود منذ فترة طويلة.

وسلمت روسيا، وهي حليف رئيسي لدمشق، إسرائيل هذا الشهر رفات "زاكاري بوميل" والأشياء الشخصية التي أعلن عنها في عداد المفقودين مع اثنين من الجنود الإسرائيليين الآخرين بعد معركة دبابات عام 1982 مع القوات السورية في لبنان.

وقال مصدر حكومي سوري إن دمشق ضغطت على موسكو لتأمين إطلاق سراح السجناء، ولم يصدر تعليق فوري من روسيا اليوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم نقل سجينين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند معبر القنيطرة على خط الهدنة مع مرتفعات الجولان السورية.

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ووصف البيان العسكري الإسرائيلي الرجلين بأنهما سوريان، تعرفت عليهم مصلحة السجون الإسرائيلية كأحمد خميس، من مخيم للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق، وزيدان الطويل، من قرية حدير الدرزية السورية.

وقالت مصلحة السجون إن خميس كان عضوًا في حركة فتح التي سُجن عام 2005 بعد محاولته مهاجمة قاعدة للجيش الإسرائيلي، وسجن الطويل في عام 2008 بتهمة تهريب المخدرات.

وقال وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل، تساخي هانيجبى، إن إطلاق سراح الأسرى لا يشكل مقايضة مع سوريا، لكنه أعرب عن أمله في أن يساعد ذلك في استعادة الإسرائيليين الآخرين الذين فقدوا للسوريين في الحروب الماضية.