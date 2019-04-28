كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سبوتنيك": فتح المعبر الحدودي بين مصر وليبيا بعد إغلاقه لساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني ليبي في منفذ أمساعد البري اليوم الأحد ، فتح الجانب المصري لمنفذ أمساعد الحدودي بين البلدين، بعد إغلاقه لساعات.

وقال المصدر الأمني لوكالة سبوتنيك، إن "السلطات المصرية فتحت صباح اليوم منفذ السلوم البري بين ليبيا ومصر بعد إغلاق الجانب المصري ليلة أمس الحدود لمدة ساعات لحين أشعار أخر لدواعي أمنية".

وكان مصدر أمني ليبي، في منفذ أمساعد البري، أعلن اليوم الأحد، إغلاق الجانب المصري منفذ أمساعد الحدودي بين البلدين.

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وقال المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجانب المصري في منفذ السلوم أغلق الحدود بين ليبيا ومصر اعتبارا من الساعة 9 من مساء ليل السبت، لحين إشعار آخر لدواعي أمنية".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.