كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاريجاني: ترامب مخلوق غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني، اليوم الأحد، أن الشعب الإيراني سيقاوم العقوبات الأمريكية بضراوة، معتبرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخلوقا غريبا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن علي لاريجاني قال اليوم الأحد في كلمة خلال المؤتمر الدولي حول مستقبل العالم الإسلامي 2035: نشهد اليوم تحركات أمريكية في دول المنطقة لخلق الإرهاب، وهذا الأمر جعل بعض الدول تعاني المشاكل الأمنية وتسبب بخسائر كبيرة طالت اقتصاد الدول الإسلامية.

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وأضاف لاريجاني أن الاستراتيجية الإيرانية واضحة فإيران لم تعتد على أي بلد حتى الذين عادوها طيلة السنوات الأربعين الماضية، والرئيس الأمريكي مخلوق غريب ينسحب كل يوم من اتفاق دولي، ولا يفكر بالمستقل ويقوم بزعزعة النظام الدولي، وأفعاله تؤدي لخلق حالة كبيرة من عدم الثقة بواشنطن في العالم.

ولفت لاريجاني إلى أن الشعب الإيراني الذي صمد في الحرب المفروضة ولم يسمح للأعداء باحتلال أرضه من المؤكد أنه سيقف في وجه العقوبات الأمريكية مهما اتسعت.