كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التيار الإصلاحي بـ فتح يطلق مشروع "الرياضة للجميع" لشباب غزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط أجواء من الاحتفال والابتهاج، أعلن مجلس الشباب الفلسطيني في التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة "فتح" عن انطلاق مشروع "الرياضة للجميع"، والذي بدأ بمنحة مالية لمجموعة من الطلبة الرياضيين وبعض المواقع الإلكترونية الرياضية.

وقال أمين سر الشباب الفلسطيني في التيار الاصلاحي بـ "فتح"، إياد الدريملي، في تصريحات لمراسل فضائية الغد بالقطاع، إنه تم اطلاق مشروع "الرياضة للجميع" للساحات الشعبية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا المشروع جاء بدعم وتوجيهات من القيادي والنائب محمد دحلان، والذي يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة والشباب.

وتابع الدريملي أن هذا المشروع له محطات كثيرة ومتعددة على مدار عام 2019، ويهتم بقطاع اللاعبين والأندية والساحات الشعبية، مضيفاً أن هذا المشروع يأتي في اطار توجيهات وعمل حركة فتح في ساحة قطاع غزة.

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من جانبه آخر، أوضح القيادي في التيار، جمال أبو حبل، إن التيار الاصلاحي يهتم بشكل كبير بجيل الشباب، كونه يعاني التهميش منذ عدة سنوات ولا يلتفت إليه أحد، مؤكداً أن التيار يبذل قصاري جهده لإبعاد هؤلاء الشباب عن حالة الاحباط السائدة في الشارع الفلسطيني، وتحديداً بالقطاع.

وأعرب العديد من الرياضيين بترحيبهم بتلك المبادرة من التيار،معربين عن سعادتهم بوجود من يهتم بهم، ورأى عدد من هم أن هذا المشروع يدل على اهتمام كبير، آملين بوجود تطور كبير في مجال الرياضة الفلسطينية خلال السنوات القادمة، وأن يكون هناك دوري محترفين في العام القادم.

ويُعد مشروع "الرياضة للجميع" نواة لباكورة من الاهتمام الذي يوليه النائب محمد دحلان للرياضة الفلسطينية في ظل الأزمات المتكررة للشباب في القطاع.