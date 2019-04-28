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احتفلت الفنانة الشابة، مها البخاري، ليلة أول أمس الجمعة، بحفل زفافها، في مفاجأة للجمهور، إذ لم تعلن من قبل عن نيتها في الارتباط.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل زفاف البخاري، الذي كان حضوره مقتصرا على عائلتها، والمقربين منها.
وشاركت البخاري على حسابها، في “أنستغرام”، بعض لحظات الفرح، التي عاشتها في زفافها من شاب بعيد عن عالم الفن.
وكسبت البخاري شهرة واسعة بعد تجسيدها لدور ابنة الفنانة، ليلى الحديوي، في سيتكوم “الخاوة”، الذي عرض شهر رمضان قبل سنتين، كما شاركت في فيلم “غزية” لنبيل عيوش، وتنشط كثيرا في المجال المسرحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة الشابة مها البخاري تفاجئ الجمهور بدخولها القفص الذهبي-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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