عثر، مساء أمس السبت، على جثة شاب في العشرينات من عمره داخل عمارة مهجورة في منطقة بني يخلف، نواحي مدينة المحمدية.
جثة التلميذ، الذي يتابع دراسته في مستوى البكالوريا، استنفرت عناصر الدرك الملكي، حيث تم فتح تحقيق للوصول إلى أسباب الوفاة، التي لا تزال غامضة.
وحسب شهود عيان، فإن التلميذ كان رفقة تلميذتين في المنزل المهجور، فيما لا تزال فرضيات الجريمة غير واضحة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة شاب وسط منزل مهجور نواحي المحمدية.. كان رفقة تلميذتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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