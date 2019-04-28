في تصريح قوي بعد خسارة كأس فرنسا.. نايمار يهاجم زملائه ويكشف عن أزمة خطيرة في النادي

هاجم البرازيلي نايمار جونيور، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، زملائه في الفريق وكشف عن أزمة حقيقية داخل النادي الباريسي في مستودع الملابس، وذلك بعد خسارة فريقه لكأس فرنسا، أمس السبت، على يد فريق رين، بركلات الترجيح.

وفي تصريح قوي، خص به شبكة ESPN الدولية، قال نايمار إن مشكلة الفريق ” تكمن في أن اللاعبين الشباب لا ينصتون للاعبين الأكثر خبرة في الفريق، فنحن نملك خبرة على عدد من اللاعبين الشباب، عليهم أن ينصتوا لنا، هناك مجموعة من اللاعبين الذين يتكلمون أكثر مما ينصتون”.

وأكد نايمار، ” أن عددا من اللاعبين الشباب يجيبون بطريقة غير لائقة المدرب في مستودع الملابس، كما أنهم لا يعملون ابدا بنصائح اللاعبين الأكثر خبرة منهم، وتجدهم يتكلمون بطريقة غير مبررة”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن ” هذا الأمر لن يساعد الفريق في تحقيق الألقاب والمنافسة عليها، لأن المجموعة يجب أن تكون متماسكة”.