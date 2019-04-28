علي المديدي يتأهل لنهائي “الزمن الجميل”.. هل يكون اللقب مغربيا؟

تأهل علي المديدي، المشارك المغربي في برنامج اكتشاف المواهب العربي “الزمن الجميل”، أول أمس الجمعة، لنهائيات البرنامج، بعد تلقيه الإشادة من طرف لجنة التحكيم، طوال حلقات المسابقة.

وأثنت لجنة تحكيم البرنامج، الذي يعرض على قناة أبو ظبي، والمكونة الفنانين أسماء لمنور وأنغام، ومروان خوري، بأداء المديدي، واحترافيته في تقديم أغان طربية صعبة.

ويتنافس على اللقب، الذي يحسم عبر تصويت الجمهور، إلى جانب المديدي، اليمني، عمر ياسين، و المصري، محمد شطا، والسعودي، موسى معيدي.

وسبق لعلي المديدي، ابن مدينة الدارالبيضاء، أن شارك في البرنامج التلفزي “منشد الشارقة”، وتحصل فيه على المرتبة الثالثة.