العثور على جثة متشردة توفيت في ظروف غامضة في طنجة – فيديو

عثر أعوان السلطة التابعين للملحقة الإدارية الرابعة، ليلة السبت/الأحد، في طنجة، على جثة فتاة تعيش وضعية تشرد، بإحدى المنازل المهجورة بحي إسبانيول.

ووفق المعطيات المتوفرة، لموقع “اليوم 24” فإن الهالكة في عقدها الثالث، وتنحدر من مدينة طنجة، حيث كانت تعيش، منذ سنوات، في حالة تشرد، وتعاني اضطرابات نفسية.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدائرة الأمنية الثانية، وأفراد من الشرطة العلمية إلى عين المكان، وبعد معاينة الجثة، نقلت إلى مستودع الأموات “دوق دو طوفار”، من أجل التشريح الطبي، لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية.