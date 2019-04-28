الفن النسوي على طبق من ذهب | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 01/ 05/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: المركز، معرض الفن المعاصر، القدس Advertisements تتناول هذه الأمسية موضوعات تتعلق بالفكرة، المادة، الجسد، المسموح والممنوع وغيرها مما يتعلق بجلب قضايا سياسية واجتماعية لقلب اللغة الفنية وصالات العرض الأمر الذي أدى لكسْر قيود فُرِضت تاريخيًا على كل ما اختلف مع المؤسسة الفنية شكلًا ومضمونًا ويكون بهذا قد فتَح أبوابًا جديدة غيرت في معايير الماهية والجودة والذائقة الفنية.

منار زعبي فنانة تشكيلية متعددة المجالات وأمينة معارض، ناشطة في المشهد الثقافي والفني، حاصلة على اللقب الثاني في الفنون التشكيلية، تقيم وتبدع في الناصرة وتشارك في معارض ومهرجانات محلية وعالمية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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