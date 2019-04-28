سوق الحرفيين الشباب | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 03/ 05/ 2019
الزمان: 13:00
المكان: المتحف الفلسطيني، بيرزيت
يحتضن المتحف الفلسطيني، بالشراكة مع مؤسسة تصاميم مجردة من فلسطين، 30 مشروعًا شبابيًا ناشئًا، يتخذون من الطبيعة وقيم احترامها أساسًا لخلق قطع وأعمال فنية، معظمها تمت إعادة تدويره.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه الأسواق المؤقتة في مختلف المؤسسات والفعالیات، التي تشكل مدخلًا مناسبًا للمشاریع الشبابیة الناشئة، يتخذ المتحف الفلسطيني ومؤسسة تصاميم مجردة من فلسطين من هذه النشاطات فرصة لتوفير المساحة للمصممين والفنانين الشباب، وتمكينهم من عرض منتجاتهم وإبداعاتهم، واقتناص الفرص التي قد تساهم في نقل مشاريعهم من حيز المبادرات الفردية إلى المأسسة والبناء الاقتصادي.
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