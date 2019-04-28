حديث الأربعاء، يوم العمال: تجارب نضالية ملهمة | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 01/ 05/ 2019

الزمان: 19:00

المكان: ليوان، الناصرة

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ندوة حديث الأربعاء | يوم العمال: تجارب نضالية ملهمة

يُحتفل في الأول من أيّار يومًا للعمال في أنحاء العالم تذكيرًا وتقديرًا للنضال العمالي ضد الاستغلال والرأسماليّة. وما زالت الحركات العماليّة المختلفة تخوض نضالات مستمرة بهدف تحصيل حقوقها وحماية نفسها من الاستغلال. تناقش هذه الندوة من "حديث الأربعاء" تجارب نضاليّة عماليّة ملهمة، محليّة فلسطينيّة وعربيّة وأيضًا عالميّة.

تطرح الندوة أسئلة في محاور عدّة، منها: ما هي أدوات النضال العمالي في القرن الواحد والعشرين؟ هل ما زال بالإمكان الحديث عن طبقة عاملة؟ كيف يتقاطع النضال العمالي في فلسطين مع النضال ضد الاحتلال ونظام التمييز العنصري؟ ما هي التقاطعات بين النضالات العماليّة المختلفة حول العالم؟ أين تقع أبرز حركات الاحتجاج العماليّة وما هي النجاحات التي حققتها؟ ما هي القضايا التي يناضل من أجلها العمال وما هي الحقوق؟

يُشارك في الندوة:

*نقابة العمال العرب في الناصرة - أول تجربة نقابيّة بعد النكبة

وهبة بدارنة - محام ومستشار قانوني

*الحركة العماليّة في السودان والثورة السودانيّة

أبو بكر عبد الرازق - كاتب وباحث

*نقابات العمّال البريطانيّة والحراك الراديكالي

إيفا جاسيفيس - صحافية وناشطة حقوق إنسان

*ميسرة الندوة - الإعلاميّة سناء حمود