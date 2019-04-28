يوم مفتوح لدفيئة حكايا | عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 02/ 05/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: دفيئة حكايا، عكّا Advertisements تعلن دفيئة "حكايا" التابعة لمركز الكتب والمكتبات عن بدء التسجيل لمساقات الورش السنويّة المهنيّة في مجال الرسم والكتابة لأدب الأطفال لعام 2019، وللمشاركة في الأيام المفتوحة التي تنظّمها الدفيئة للمعنيات والمعنيّين.

من أجل التعريف بهذا المجال وتقديم لمحة ومدخل عن عمل الدفيئة، سننظّم 3 أيام مفتوحة للمعنيّات والمعنيّين، نقوم من خلالها بالتعريف بالدفيئة وعملها وإنجازاتها في السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب محاضرتين حول ورشتيّ الرسم والكتابة.

المشاركة في الأيام المفتوحة مجانيّة ويستمر كلّ لقاء قرابة الساعتيْن، ويمكن التسجّل لورش 2019 في نهاية كلّ لقاء. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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