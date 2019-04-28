كاتاباز: مروان مخول | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 03/ 05/ 2019
الزمان: 20:00
المكان: سينمانا، الناصرة
كاتاباز، عنوان المرحلة الشعرية الأخيرة من قصائد مروان مخّول، وهو عنوان أمسيته الجديدة التي ستنطلق من سينمانا الناصرة مارّة بمعظم المدن الفلسطينية، احتفاءً بكتابه الجديد "أين أمي" الذي سيوقّعه للجمهور بعد الأمسية.
هذه الأمسية ستشمل رقصات معدّة خصيصًا ومحاكية للقصائد التي سيقرأها الشاعر بمرافقة الموسيقي في هيئة صوريّة وقفت عليها بدر خازن نصير، وفراس طنوس القائم بهندسة الصوت والإضاءة. أمّا الراقصات فهن الشفاعمريّات هيلين بيدس، نور مشعور، كيتي طعمه، هديل خوريه، ريم عبود مشرفة ومدرّبة ايّاهم وراقصة معهم سوار عبليني.
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