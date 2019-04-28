حلقة سرد الشهرية مع حمزة عقرباوي | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 04/ 05/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله Advertisements حلقة سرد الشهرية مع حمزة عقرباوي. الحكواتي الفلسطيني المتجول حمزة العقرباوي، شغوف بجمع الموروث الشعبي وما ارتبط بالحياة اليومية لا سيما الزراعية في فلسطين، من أمثال وأهازيج ومعتقدات شعبية؛ ينظّم جولات معرفية في الأرض الفلسطينية لربط الإنسان بالجغرافيا؛ وهو عضو في إدارة فريق "تجوال سفر" ومنسق فريق "حكايا فلسطين"؛ ويقدم برنامج مصور عنوانه "خُرّيفية"؛ ويكتب في التراث الشعبي وله أبحاث ومقالات منشورة؛ ويُقدم عروضاً وتدريبات حول فن وأساليب الحكي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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