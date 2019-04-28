انت الان تتابع تفاصيل خبر مشاركة تركية - أمريكية في تمرين "صقر 21" الجوي بقطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 02:42 مساءً - تشارك القوات الجوية التركية والأمريكية في تمرين "صقر 21"، الذي تنفذه القوات الجوية الأميرية القطرية بين 23 و30 أبريل الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأحد، أن التمرين تشارك فيه أيضًا كوادر من وزارة الداخلية وأمن السواحل والقوات البحرية والقوات الخاصة المشتركة بالبلاد.

وأمس السبت، تفقد رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، مجريات التمرين، وفق بيان وزارة الدفاع القطرية.

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يذكر أن تمرين "صقر 21" هو تمرين تعبوي، ويقسم إلى قسمين؛ الأول هو محاكاة التمرين نظريا (CBX) والثاني عمليات (IFX).

ويشارك في التمرين قوات أمريكية وقوات تركية، إلى جانب وزارة الداخلية وأمن السواحل والقوات البحرية الأميرية القطرية والقوات الخاصة المشتركة.

وأجرت الدوحة خلال العامين الماضيين عدة مناورات وتمرينات عسكرية مشتركة مع الدول الحليفة، ومنها تركيا والولايات المتحدة