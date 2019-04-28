ايران: إن لم يمر نفطنا عبر مضيق هرمز فلن يمر نفط الأخرين أيضا

الخليج 365/ بغدادهدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، الأحد، بمنع مرور نفط دول المنطقة عبر مضيق هرمز في حال كان من المقرر أن لا يمر النفط الايراني عبر المضيق.

وقال باقري في تصريح له على هامش المؤتمر العام الثالث والعشرين لقادة ورؤساء ومدراء قوى الأمن الداخلي، ان القوات المسلحة الايرانية تتولى توفير أمن مضيق هرمز ونحن نريد استمرار الأمن وفتح مضيق هرمز، فكما يمر نفط وبضائع الدول الأخرى عبر هذا المضيق فإن نفطنا وبضائعنا تمر عبرمضيق هرمز أيضاً.



وأضاف، اذا كان من المقرر أن يزعزع أحدهم أمن مضيق هرمز فإننا بالتأكيد سنواجهه واذا كان من المقرر أن لايمر نفظنا عبر مضيق هرمز فإن نفط الاخرين لن يمر عبر هذا المضيق أيضاً.

وتابع، هذا الامر لا يعني اغلاق مضيق هرمز فنحن لاننوي غلقه إلا اذا بلغ عداء الأعداء حداً لم يبقى فيه حل سوى هذا فإننا عند ذلك اليوم سنكون قادرين على غلق هذا المضيق.

ونوه باقري الى أن السفن العسكرية الأمريكية وسفنهم التجارية وناقلاتهم النفطية مكلفة بالرجوع الى قوات حرس الثورة الاسلامية المسؤولة عن توفير الامن لهذا المضيق، قائلاً، ان التقارير حتى يوم أمس تؤكد هذا الأمر ولا يوجد أي مؤشر على تغير الاسلوب الراهن في مضيق هرمز.

