استطلاع: تراجع شعبية حزب ميركل.. وتقدم طفيف لليمين المتطرف

تراجعت شعبية حزب الاتحاد المسيحي، الذي تنحدر منه المستشارة أنجيلا ميركل، قبيل انتخابات منتظرة في البلاد، وتجرى مايو/أيار وسبتمبر/أيلول المقبلين، بحسب استطلاع للرأي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة أمنيد لقياس اتجاهات الرأي العام لصالح صحيفة بيلد الألمانية، أن شعبية الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بلغت 28% أي لا يزال في صدارة نوايا الناخبين الألمان.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنازلت ميركل عن رئاسة حزبها لكرامب كارينباور، معلنة عدم ترشحها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويقود ألمانيا حالياً ائتلاف حاكم مكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، برئاسة ميركل، فيما ستُجرى انتخابات البرلمان الأوروبي 23 مايو/أيار المقبل، يعقبها تصويت بالانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول المقبل أيضا.

وسجلت شعبية حزب ميركل تراجعا من 29% حصل عليها في آخر استطلاع أجراه معهد انسا لقياس اتجاهات الرأي ونشر في 9 أبريل/نيسان الجاري، بينما ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) –الضلع الثاني في الائتلاف الحاكم- من 15.5 % إلى 17 %.

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وجاء في المرتبة الثانية حزب الخضر (يسار) بـ18٪ متراجعا نقطة عن استطلاع انسا، أعقبه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثم حزب البديل (اليمين المتطرف) رابعاً بـ13٪ من نوايا التصويت مقارنة بـ14٪، وجاء خلفه حزب اليسار (يسار) بـ10 ٪ متقدما نقطة ونصف، ثم الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط) بـ9٪ متراجعا بمقدار نقطة، وأخيراً حصدت باقي الأحزاب الصغيرة نسبة الـ5% المتبقية.





وتتزامن نتائج الاستطلاع هذه، مع وثيقة سرية لهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" كشفت عن أن تنظيمات اليمين المتطرف تعيد تنظيم نفسها وتتدرب على سيناريو الحرب الأهلية.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة، الأحد، عن الوثيقة التي اطلعت عليها بشكل حصري أن "خطر تنظيمات اليمين المتطرف يزداد بشكل كبير في البلاد".

وجرّدت السلطات الألمانية 332 ناشطا في حركة مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة بولاية بادن فورتمبرغ، جنوب غربي البلاد، من أسلحتهم المرخصة، في إطار حملة لنزع سلاحهم.

وفي الانتخابات البرلمانية الألمانية، التي جرت في سبتمبر/أيلول 2017، حصد الاتحاد المسيحي 33%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي 20.5٪، وحزب البديل 12.6٪، واليسار 9.2٪، والديمقراطي الحر 10.7 %، والخضر 8.9%، فيما حصدت أحزاب صغيرة مجتمعة 5.1 %.