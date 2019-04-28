مقتل 6 مدنيين في قصف لمليشيا الحوثي على منزل بتعز اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مليشيا الحوثي الانقلابية
قتل 6 مدنيين من أسرة واحدة، الأحد، في قصف لمليشيا الحوثي الانقلابية استهدف منزلا سكنيا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وأفاد مصدر محلي، لـ"العين الإخبارية"، بأن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخ كاتيوشا على منزل سكني في قرية مشرفة بمديرية جبل حبشي غربي تعز، ما أدى إلى مقتل امرأة وخمسة من أطفالها.
وأضاف أن القصف الحوثي أدى إلى تدمير كبير للمنزل، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي أطلقت الصاروخ من أحد مواقعها بمديرية مقبنة.
وكانت مليشا الحوثي قد أطلقت سلسلة من الصواريخ والقذائف المدفعية على عدة أحياء سكنية في تعز، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين.
ودكت مقاتلات التحالف العربي، مؤخرا، تعزيزات ومواقع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظتي تعز والضالع، جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل عشرات الانقلابيين.
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