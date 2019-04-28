انت الان تتابع أزمة قلبية تفضح الانتهاكات في «سجون أردوغان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منذ محاولة الانقلاب في صيف عام 2016، دأبت الحكومة التركية على اعتقال عشرات الآلاف عبر حملات لم تراعِ قدرة سجونها على استيعاب هذا الكم الهائل من النزلاء الجدد، ولا ظروفهم الصحية الخاصة. وفي أحدث حالة وفاة سُجلت داخل السجون التركية، فارق المدرس المفصول عن عمله مظفر أوزينجز، الحياة بأحد معتقلات مقاطعة "تشوريم"، بعد إصابته بأزمة قلبية، علمًا بأنه أمضى آخر 14 شهرا من فترة سجنه في حبس انفرادي. نقل موقع "مركز ستوكهولم للحريات" عن أقارب أوزينجز أنه كان يعاني ارتفاعًا في ضغط الدم والسكري.

وغرد الناشط في مجال حقوق الإنسان نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جيرغيريو أوغلو، عبر حسابه في "تويتر"، قائلا إن "تحليل أوزينجز الطبي بتاريخ 10 أبريل، كان مقلقًا، لدرجة أنه كان يجب أن يبقى في المستشفى، إلا أنه أعيد إلى الحبس الانفرادي بدلا من ذلك". ومنذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو 2016،

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