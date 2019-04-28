ارتفاع عدد الضحايا الأجانب جراء تفجيرات سريلانكا

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تفجير سريلانكا
أعلنت السلطات في سريلانكا، أن حصيلة الضحايا من الأجانب الذين سقطوا جراء تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة كولومبو وضواحيها، بلغت 40 قتيلا من جنسيات مختلفة. وذكرت وزارة الشئون الخارجية السريلانكية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الذين قتلوا في التفجيرات: شخص من كل من بنجلاديش واليابان وهولندا والبرتغال وسويسرا وأمريكا، 2 من كل من الصين والسعودية وإسبانيا وتركيا، 11 هنديا، 3 من الدنمارك، 6 من بريطانيا، 2 مزدوجي الجنسية بريطاني وأمريكي، شخص سويسري ألماني، وآخر سريلانكي ألماني، واثنان يحملان الجنسية السريلانكية والأسترالية.
وأضاف البيان، أنه تم إعادة رفات 22 من الرعايا الأجانب إلى أوطانهم، ومن المحتمل أن يكون هناك 14 أجنبيا في عداد المفقودين في الوقت الحالي، ويمكن أن يكونوا من بين الضحايا المجهولي الهوية في مشرحة كولومبو الطبية، وأن 5 رعايا أجانب أصيبوا في الهجمات يتلقون العلاج في مستشفى جنوب كولومبو التعليمي والمستشفيات
وأضاف البيان، أنه تم إعادة رفات 22 من الرعايا الأجانب إلى أوطانهم، ومن المحتمل أن يكون هناك 14 أجنبيا في عداد المفقودين في الوقت الحالي، ويمكن أن يكونوا من بين الضحايا المجهولي الهوية في مشرحة كولومبو الطبية، وأن 5 رعايا أجانب أصيبوا في الهجمات يتلقون العلاج في مستشفى جنوب كولومبو التعليمي والمستشفيات الخاصة في كولومبو بينما خرج الآخرون من المستشفى بعد تلقي العلاج.
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يذكر أن القوات الأمنية في سريلانكا لا تزال في حالة تأهب وتكثف جهودها لملاحقة المتورطين في هجمات الأحد الإرهابية. وأعلنت الرئاسة، أمس السبت، حظر جماعتي "التوحيد وملة إبراهيم" للاشتباه في مسؤوليتهما عن تفجيرات عيد الفصح، التي هزت البلاد الأسبوع الماضي. وقررت السلطات السريلانكية تعليق منح تأشيرات لجنسيات 39 دولة.
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