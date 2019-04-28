“مسام” ينتزع 2.321 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من أبريل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من أبريل 2019م، من انتزاع 24 لغمًا مضادًا للأفراد، و1,018 لغمًا مضادًا للآليات و197 عبوة ناسفة و1,082، ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 2,321 لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 63,719 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.