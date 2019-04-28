الان تتابع صندوق أبوظبي للتنمية يودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبو ظبي - الخليج 365: أودع صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، مبلغ 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني. وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الوديعة جزء من حزمة المساعدات الإماراتية السعودية للسودان، والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار.

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