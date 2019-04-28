الان تتابع كنائس سريلانكا تواصل الصمت ورئيس الوزراء يتعهد بإجراءات صارمة بشأن الأجانب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ألغت معظم الكنائس في أنحاء سريلانكا، القداديس، اليوم الأحد، لأسباب أمنية، بعد أسبوع من وقوع سلسلة من

التفجيرات خلفت أكثر من 250 قتيلا.

وأقام رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا الكاردينال مالكوم رانجيث، قداسًا مقتصرًا على رجال الكهنوت، لكنه أعد الترتيبات اللازمة لبثه على الهواء مباشرة على محطات التلفزيون والإذاعة.

وتعهد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينجه، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجانب الذين يتجاوزون مدة الإقامة التي تسمح بها تأشيراتهم، قائلًا إنه سيتم اتخاذ خطوات لترحيلهم اذا بقوا في البلاد فترة أطول من المسموح بها لهم.

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وتم اتهام تنظيمين متطرفين محليين لهما صلات أجنبية بالوقوف وراء التفجيرات، وتعتقد أجهزة الاستخبارات السريلانكية أن منفذي التفجيرات تلقوا التدريب على أيدي أجانب.

وقال ويكريمسينجه في بيان، إن رجال القوات المسلحة والشرطة ما زالوا يعثرون على مزيد من الأسلحة والمتفجرات، ويعتقلوا الأشخاص الذين لهم صلات بتفجيرات عيد الفصح التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق سياحية فاخرة وموقعين آخرين على مستوى سريلانكا.

واستمرت العمليات في شرق سريلانكا، حيث فجر ثلاثة انتحاريين على الأقل أنفسهم وقُتل 12 آخرين ، من بينهم ستة أطفال، ليل الجمعة.

وقال متحدث عسكري، إنه لم تقع أي خسائر بشرية بين أفراد الجيش أو الشرطة خلال الهجمات التي استهدفت منزلا بمنطقة سامانثوراي (364 شرق العاصمة السريلانكية).

وكان تنظيم (داعش)، أعلن عبر وكالة “أعماق” التابعة له أن 17 رجل شرطة قد قتلوا أو جرحوا على أيدي مسلحي التنظيم الإرهابي.