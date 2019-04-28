الان تتابع الخطوط الجوية الاسكندنافية تلغي 1200 رحلة بسبب استمرار إضراب الطيارين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، إلغاء 1213 رحلة جوية، كانت مقررة، غدا الإثنين، وبعد غد الثلاثاء، بسبب إضراب مستمر للطيارين في الدنمارك والنرويج والسويد.

واعتذرت الشركة، اليوم الأحد، لـ110 آلاف راكب، سيتضررون من القرار ونصحتهم بمراجعة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة تفاصيل عن إلغاء الرحلات وحقوق الركاب.

وتضرر حوالي 61 ألف راكب بسبب إلغاء 667 رحلة جوية غدًا الإثنين.

وأسفر الإضراب المستمر منذ الجمعة الماضية، عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وأضر حتى الآن بحوالي 170 ألف راكب من بينهم 98 ألف في مطلع الأسبوع.

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وكانت محادثات الوساطة مع نقابات طياري ساس، التي تمثل نحو 1500 طيار، قد انهارت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية دون التوصل إلى اتفاق، مما تسبب في الإضراب.

وذكر الوسطاء في العواصم الاسكندنافية الثلاث أن هناك اختلافات كبيرة بين أطراف المحادثات.

ويطالب طيارو “ساس” بالحصول على تعويضات مقابل خفض رواتبهم وتنازلات أخرى قدموها عام 2012 عندما كانت الشركة تمر بأزمة اقتصادية.

وتعطلت الرحلات الداخلية في منطقة دول الشمال، علاوة على الرحلات إلى الدول الأوروبية والوجهات بعيدة المدى.

وتتواصل المحادثات بين نقابات الطيارين والشركة منذ مارس الماضي، وقد حذرت النقابات مطلع نيسان/أبريل الجاري من القيام بإضراب.