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سلطات الاحتلال تسلم الأسيرين السوريين إلى دمشق عبر معبر القنيطرة

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الان تتابع سلطات الاحتلال تسلم الأسيرين السوريين إلى دمشق عبر معبر القنيطرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

سلمت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرين سوريين من سجونها، وتم استلامهما من الجانب السوري عبر معبر القنيطرة الحدودي بين الاحتلال وسوريا.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن: “السجينان السوريان زيدان طويل، و خميس أحمد المُطلق سراحهما من السجون الإسرائيلية يصلان سوريا عبر معبر القنيطرة”.

وأضافت أنه: “تم الإفراج عنهما بعد إعادة رفاة الجندي الإسرائيلي زخاريا باوملالى إلى إسرائيل مطلع الشهر الجاري عن طريق روسيا، والذي قتل في معركة (السلطان يعقوب) قبل سبع وثلاثين عاما”.

وذكرت هيئة البث أن: “وزيرة العدل المنتهية ولايتها أيليت شاكيد ورئيس الدولة ريؤوفين ريفلين ‏وقعا على كتاب العفو للسجينيْن السوريين (‏زيدان طويل، وخميس احمد) ‏المنوي الإفراج عنهما من السجن الإسرائيلي ‏وذلك بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت”.

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