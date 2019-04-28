شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 293 كغم حشيش مخدر في مأرب كانت في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب بعملتين منفصلتين 293 كيلوغراما من الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وبحسب ما ذكره موقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أوضح مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني أن النقاط الأمنية في قانية والجوبة تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 293 كيلوغراما من الحشيش المخدر أثناء توجهها إلى مليشيا الحوثي في صنعاء، وكانت مخفية بطريقة احترافية وتمويه محكم.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة العامة.