شكرا لقرائتكم شيوخ قبائل برقة يدعمون الجيش الليبي في تحرير طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن شيوخ وأعيان قبائل برقة في ليبيا، دعمهم الكامل للجيش الليبي في تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.

هذا وشدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في لقاء مع مشايخ وأعيان وحكماء برقة على أن الجيش الليبي يهدف لتطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية.

وتحدث عقيلة صالح عن أن الجيش يقاتل من يحمل السلاح فقط ولا يقاتل المدنيين.

فيما أكد مشايخ قبائل برقة وعيهم الكامل بهذه الأهداف، وإيمانهم بالدور الذي يلعبه الجيش الليبي.

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والموقف ذاته تبناه أعيان ومشايخ المنطقة الغربية الذين اجتمعوا في مدينة ترهونة لإعلان دعم الجيش الوطني الليبي ووقوفهم خلفه تأييدا لأهدافه.

ميدانياً، شن الجيش الوطني الليبي غارات جوية ليلية على مواقع تابعة لحكومة الوفاق.

وتحدث سكان العاصمة الليبية طرابلس لوسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات ضخمة عدة ترافقت مع هدير طائرات.

ووفقا لمصادر، فإن القصف الجوي أسفر عن تدمير عدد من مخازن الأسلحة التابعة لحكومة الوفاق بمناطق وسط العاصمة.

وتتزامن الغارات مع المعارك المتواصلة منذ أكثر من أربعة وعشرين يوما على تخوم طرابلس بين الجيش الليبي والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.