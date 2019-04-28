شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: الإمارات تنتصر على نظام تميم بن حمد لصالح الشعب القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ان دولة الإمارات العربية المتحدة حققت انتصارا كبيرا فى قطر بعد إجبارها على التراجع عن قرارات تصعيدية.

وقال "على" فى بيان له اليوم إن نظام قطر سحب قراره بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواق الدوحة، معتبرا ذلك الأمر بمثابة تنازل وتراجع مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد نظام قطر فى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن أدوية الإمارات مازالت ترسل للشعب وللمستشفيات فى الدوحة لمعالجة المرضى.

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ووجه الدكتور عبد الرحيم على التحية والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة لثباتها على موقفها ضد النظام القطرى الإرهابي، ممثلا فى أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد، مؤكدا أن موقف الإمارات كان لصالح الشعب القطرى الشقيق الذى يحتاج إلى الأدوية الإماراتية لعلاجه.

وقال الدكتور عبد الرحيم على أنه لا توجد أى مشكلة بين دول الرباعى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين مع الشعب القطرى، ولكن الأزمة الحقيقية مع نظام تميم بن حمد الذى أصبحت يداه ملطخة بدماء الأبرياء بسبب دعمه وتمويله وتشجيعه وتسليحه وإيوائه للإرهاب والإرهابيين على أراضى الدوحة.