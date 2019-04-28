شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مجلس الوزراء يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مركز معلومات مجلس الوزراء أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. Advertisements



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