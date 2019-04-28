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معلومات مجلس الوزراء يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مركز معلومات مجلس الوزراء أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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