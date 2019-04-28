شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تستعرض إنجازات الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وحدة حقوق الإنسان فى الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرا عن إنجازات الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، جاء فيه أن السلطات المصرية بذلت جهود حثيثة لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014.

وأضافت وحدة حقوق الإنسان بهيئة الاستعلامات: "تأتى تلك الجهود فى ظل تحصيل مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ومواكبة تطلعات الإنسان المصرى لحياة كريمة وأمنة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد مرارا وتكرارا على حرص مصر على احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتأكد ذلك بالسياسات التى اتبعتها الدولة تحت قيادته لحماية وترسيخ حقوق المواطنين بمفهومها الشامل والكامل".

يأتى ذلك على هامش فعاليات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان المنعقدة بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضى اللجنة، وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقى ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

إلى نص التقرير: